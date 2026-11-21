Πιο ευέλικτος και προσβάσιμος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για όσους έχουν οφειλές προς την Εφορία και τους δήμους. Έπειτα από μια σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αποκτούν άμεσα δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης όσοι είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους μέσω του μηχανισμού αλλά έχασαν τη ρύθμιση, καθώς και όσοι είχαν απορριφθεί στο παρελθόν επειδή η οφειλή τους δεν έφτανε το ελάχιστο απαιτούμενο όριο.

Πλέον, μικροοφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης ακόμα και σε περισσότερες από 100 δόσεις. Ταυτόχρονα, η διαδικασία ανοίγει για οφειλές προς τους δήμους, αλλά και για χρέη εταιρειών που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Επιπλέον, παρέχεται η επιλογή προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω της διάθεσης άλλου ακινήτου —γεγονός που μειώνει άμεσα και το συνολικό χρέος— καθώς και η απαλλαγή από τόκους σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή μέσω ειδικής εγκυκλίου της ΑΑΔΕ, με την οποία δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες στις εισπρακτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των αιτημάτων των νέων δικαιούχων.

Οι 9 βασικές αλλαγές

1. Δεύτερη ευκαιρία για όσους έμεναν εκτός λόγω ποσού: Το κατώτατο όριο οφειλής μειώθηκε στα 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Έτσι, οφειλέτες με χρέη π.χ. 8.000 ευρώ, που παλαιότερα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν την αίτηση, πλέον εντάσσονται κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν μεγαλύτερα συνολικά χρέη σε διάφορους πιστωτές αλλά η οφειλή τους στην Εφορία ήταν κάτω από 10.000 ευρώ, εφόσον πλέον το χρέος προς την ΑΑΔΕ ανέρχεται τουλάχιστον σε 5.000 ευρώ.

2. Άμεση επανένταξη για όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση: Όσοι είχαν ενταχθεί στον εξωδικαστικό για φορολογικές οφειλές αλλά απώλεσαν τη ρύθμιση λόγω μη πληρωμής δόσεων, μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση έως τις 20 Μαρτίου 2026, αξιοποιώντας τη διάταξη διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη κατοικία προστατεύεται από κατασχέσεις —ακόμα και λίγο πριν τον πλειστηριασμό— ενώ το συνολικό χρέος περιορίζεται αυτομάτως στην εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που διασώζεται.

3.Ένταξη χρεών προς δήμους, περιφέρειες και «υπέρ τρίτων»: Στον μηχανισμό υπάγονται πλέον και οφειλές προς δήμους, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ και ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.000 ευρώ ανά φορέα. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζονται και οι οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την ΑΑΔΕ, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως χρέη προς το Δημόσιο.

4.Ρύθμιση οφειλών εταιρειών που έκλεισαν ή τελούν υπό εκκαθάριση: Παρότι μια λυμένη ή υπό εκκαθάριση εταιρεία δεν δικαιούται να υποβάλει η ίδια αίτηση, τη δυνατότητα αυτή αποκτούν πλέον τα φυσικά πρόσωπα που φέρουν ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τα χρέη της (πρώην εταίροι, διαχειριστές ή εγγυητές).

5.Αυτόματη συναίνεση πιστωτών για ευάλωτους και επιλέξιμους: Στην απλοποιημένη διαδικασία, η συναίνεση όλων των πιστωτών στην πρόταση ρύθμισης θεωρείται δεδομένη. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει τους ευάλωτους οφειλέτες και επεκτείνεται πλέον στους επιλέξιμους οφειλέτες, δηλαδή σε όσους διαθέτουν εισόδημα και περιουσία έως το διπλάσιο των ορίων των ευάλωτων.

6.Κατάργηση του περιορισμού συγκέντρωσης χρέους σε μία τράπεζα: Αίρεται ο αποκλεισμός που ίσχυε για όσους είχαν τουλάχιστον το 90% των οφειλών τους σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα, επιτρέποντάς τους πλέον να υποβάλουν αίτηση για πολυμερή ρύθμιση.

7.Έκπτωση τόκων με πρόωρη εξόφληση: Εάν ο οφειλέτης αποπληρώσει εφάπαξ το εναπομείναν ποσό της ρύθμισης (τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή συμφωνία), απαλλάσσεται από τους τόκους των υπολειπόμενων δόσεων. Το όφελος αυτό ισχύει ακόμα και αν η πρόωρη εξόφληση προκύψει από συμψηφισμό, απόδοση κατάσχεσης ή παρακράτηση.

8. Διαγραφή προσαυξήσεων σε παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους: Καταργείται η εξαίρεση που εμπόδιζε τη μείωση οφειλών από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους (όπως ΦΠΑ και ΦΜΥ). Το υπόλοιπό τους μπορεί πλέον να διαγράφεται με την ολοκλήρωση της ρύθμισης, με τον όρο ότι το καταβαλλόμενο ποσό (χωρίς τόκους) δεν θα υπολείπεται της αρχικής βασικής οφειλής.

9.Ειδικές προβλέψεις για αθλητικά σωματεία: Αθλητικοί φορείς δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να καταθέσουν αμέσως νέα αίτηση ρύθμισης όταν μεταβάλλεται η αγωνιστική τους κατηγορία και η οικονομική τους κατάσταση. Παράλληλα, για την αποτίμηση γηπέδων που ανήκουν σε συλλόγους ή σωματεία, λαμβάνεται πλέον υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ δύο εκθέσεων εκτιμητών.

Οφέλη και προϋποθέσεις διατήρησης

Μέσω της μόνιμης ένταξης στον εξωδικαστικό, οι οφειλέτες του Δημοσίου μπορούν, υπό όρους, να εξασφαλίσουν έως και διπλάσιο αριθμό δόσεων —και σχεδόν το μισό επιτόκιο— συγκριτικά με τις 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης που δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομικών και θα ενεργοποιήσει σύντομα η ΑΑΔΕ.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Χρέος 7.000 ευρώ στην Εφορία: Μπορεί να ενταχθεί σε διμερή ρύθμιση (βάσει των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων του αλγορίθμου) σε 120 δόσεις με επιτόκιο 3% και μηνιαία καταβολή που δεν υπερβαίνει τα 70 ευρώ.

Χρέος 12.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ: Δύναται να ρυθμιστεί σε 240 δόσεις με μηνιαία δόση περίπου 69 ευρώ.

Χρέος 5.200 ευρώ σε δήμο: Ένας ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να το ρυθμίσει σε 120 δόσεις με μηνιαία καταβολή 50 ευρώ (που αποτελεί και το κατώτατο όριο δόσης στον εξωδικαστικό).

Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης και την πληρωμή της πρώτης δόσης, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και εκδίδεται φορολογική ενημερότητα.

Ωστόσο, η αναστολή των κατασχέσεων δεν επέρχεται αυτόματα σε κάθε περίπτωση. Προϋπόθεση είναι να έχουν τακτοποιηθεί νόμιμα ή εξοφληθεί τυχόν άλλες οφειλές που έμειναν εκτός ρύθμισης.

Η προστασία χάνεται αν προκύψουν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ή αν δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, ενώ η αναστολή καλύπτει και κατασχέσεις που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της ρύθμισης. Τέλος, κατά τον υπολογισμό της παρακράτησης για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, δεν συνυπολογίζονται τα ποσά που πρόκειται να διαγραφούν, εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει κανονικά τη ρύθμιση μέχρι τη λήξη της