Επίδομα γέννησης: Έως 7.500 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες

Αυξημένο επίδομα γέννησης προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις ενισχύσεις για τις οικογένειες που αποκτούν τέταρτο ή περισσότερα παιδιά να φτάνουν έως και τα 7.500 ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η καταβολή αναδρομικών, ακόμη και σε γονείς που έχουν ήδη εισπράξει το επίδομα.

Η αλλαγή αφορά γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Κερδισμένες είναι οι οικογένειες που με την απόκτηση ενός ακόμη παιδιού γίνονται πολύτεκνες, αλλά και όσες έχουν ήδη τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και αποκτούν νέο μέλος.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά

Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται από το τέταρτο παιδί και μετά. Το επίδομα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον γέννηση, ενώ τα ποσά για τα τρία πρώτα παιδιά παραμένουν αμετάβλητα.

Αναλυτικά, η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Πρώτο παιδί: 2.400 ευρώ, σε δύο δόσεις των 1.200 ευρώ.

Δεύτερο παιδί: 2.700 ευρώ, σε δύο δόσεις των 1.350 ευρώ.

Τρίτο παιδί: 3.000 ευρώ, σε δύο δόσεις των 1.500 ευρώ.

Τέταρτο παιδί: 4.500 ευρώ.

Πέμπτο παιδί: 5.500 ευρώ.

Έκτο παιδί: 6.500 ευρώ.

Έβδομο παιδί: 7.500 ευρώ.

Η προσαύξηση συνεχίζεται και για τις επόμενες γεννήσεις. Έτσι, όσο μεγαλώνει η οικογένεια, αυξάνεται αντίστοιχα και η οικονομική ενίσχυση.

Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για όσους απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026, αλλά πρόλαβαν να εισπράξουν το επίδομα με βάση τα προηγούμενα ποσά.

Το δικαίωμα στην επιπλέον ενίσχυση δεν χάνεται. Η διαφορά θα καταβληθεί αναδρομικά και στους συγκεκριμένους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου:

Δεν απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα.

Η πίστωση των επιπλέον ποσών προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι είναι τόσο όσοι έχουν λάβει ολόκληρο το αρχικό επίδομα όσο και όσοι έχουν εισπράξει μόνο την πρώτη δόση.

Στη δεύτερη περίπτωση, η πρόσθετη ενίσχυση θα υπολογιστεί αναλογικά, ώστε να αποδοθεί η διαφορά που δικαιούται κάθε οικογένεια.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις γεννήσεις

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις γεννήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να αποτυπώνουν το δημογραφικό πρόβλημα.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις, σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις του υπουργείου Εσωτερικών. Με βάση την αναγωγή για το σύνολο του έτους, ο αριθμός εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στις 65.006.

Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος εμφανίζει παραδοσιακά αυξημένο αριθμό γεννήσεων σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο ρυθμό.