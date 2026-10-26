Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Μικρότερα εκκαθαριστικά για χιλιάδες αυτοαπασχολουμένους προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2027. Πόσα χρήματα θα καταβάλουν λιγότερα στην εφορία όσοι έχουν εισοδήματα 15.000, 20.000 και 30.000 ευρώ (Παραδείγματα).

Φορολογικές ελαφρύνσεις για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους φέρνουν οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Προϋπολογισμού 2027, με παρεμβάσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και μείωση της προκαταβολής φόρου.

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι αναμένεται να είναι οι συνεπείς επαγγελματίες που σήμερα φορολογούνται για τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από τα πραγματικά τους κέρδη.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Από το φορολογικό έτος 2026 προβλέπεται η κατάργηση συγκεκριμένων προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, που συνδέονται με τον τζίρο, το κόστος μισθοδοσίας και τον υψηλότερο μισθό εργαζομένου.

Για να επωφεληθούν, οι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Πόσα χρήματα θα καταβάλουν λιγότερα

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50%, για τα εισοδήματα του 2027.

Με βάση τη φορολογική κλίμακα που ισχύει από το 2026, για επαγγελματίες άνω των 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:

* Εισόδημα 15.000 ευρώ: Μείωση προκαταβολής κατά 95 ευρώ. * Εισόδημα 20.000 ευρώ: Μείωση κατά 145 ευρώ. * Εισόδημα 30.000 ευρώ: Μείωση κατά 275 ευρώ.

Τα ποσά αφορούν καθαρά φορολογητέα κέρδη και όχι τζίρο και φυσικά η μείωση της προκαταβολής δεν αποτελεί πραγματική μείωση φόρου, αλλά διευκόλυνση στη ρευστότητα, καθώς το ποσό συμψηφίζεται με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή στην προκαταβολή θα εμφανιστεί στις φορολογικές δηλώσεις του… 2028.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο;

Μεγαλύτερο όφελος μπορούν να έχουν όσοι απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος. Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε επαγγελματίες μικρών οικισμών, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ιδιοκτήτες ταξί. Το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά κέρδη, το τεκμαρτό εισόδημα και τη φορολογική κατάσταση κάθε επαγγελματία.