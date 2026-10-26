Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά – 6,2 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, όμως η θετική πορεία των οικονομικών δεικτών δεν αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, ενώ αυξάνονται οι δυσκολίες στην αποπληρωμή τραπεζικών δανείων.

Η νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά την ισχυρή κερδοφορία και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος. Τα «κόκκινα» δάνεια έφτασαν τα 6,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,3% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η επιδείνωση στα δάνεια των νοικοκυριών, όπου οι προβληματικές οφειλές αυξήθηκαν κατά 14%.

Στα στεγαστικά δάνεια η αύξηση έφτασε το 14,6%, ενώ στα καταναλωτικά το 11,7%. Παράλληλα, δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ πέρασαν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων μέσα σε έξι μήνες, ενώ οφειλές 400 εκατ. ευρώ που είχαν προηγουμένως ρυθμιστεί εμφάνισαν εκ νέου προβλήματα αποπληρωμής.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 1,9% για το 2027. Ωστόσο, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 3,5% φέτος, υποχωρώντας στο 2,7% το επόμενο έτος.