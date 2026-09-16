«Έσπασε» το ακατάσχετο για 1.000 εργαζόμενους συνταξιούχους

Περίπου 1.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρακρατήσεις από τη σύνταξή τους, εξαιτίας οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται ως μη μισθωτοί, δηλαδή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.

Η περίπτωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς έχει αυξηθεί στα 1.600 ευρώ. Παρότι οι συγκεκριμένοι πολίτες λαμβάνουν σύνταξη και αμοιβή χαμηλότερες από το προστατευόμενο ποσό, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε παρακράτηση από τη σύνταξή τους για την είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Η εξήγηση βρίσκεται στην ειδική διάταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Ο νόμος 5078/2023 προβλέπει ότι, εάν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ παραμείνουν απλήρωτα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, οι οφειλές παρακρατούνται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Στην πράξη, επομένως, το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού δεν εμποδίζει αυτή την ειδική παρακράτηση, καθώς αυτή πραγματοποιείται στη σύνταξη πριν το ποσό καταλήξει στον λογαριασμό.

Για οφειλές προς το Δημόσιο, το ακατάσχετο προστατεύει έως 1.600 ευρώ τον μήνα σε έναν δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Διαφορετικό καθεστώς ισχύει για κατασχέσεις από τράπεζες και ιδιώτες πιστωτές, όπου εφαρμόζονται οι κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς κάθε συνδικαιούχος πρέπει να δηλώνει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο, ώστε να εξασφαλίζει τη δική του προστασία. Αν με άλλα λόγια ένα ζευγάρι έχει έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θέλει να δηλώσει ως ακατάσχετο για ποσά έως 1600 ευρώ, πρέπει να το δηλώσουν και οι δύο. Αν τον δηλώσει ο ένας, το ακατάσχετο θα προστατεύει μόνο αυτόν, με τις ανάλογες συνέπειες… στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό.