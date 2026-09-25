Έρχεται η… επιστροφή ενοικίου με 1.600 ευρώ

Έως και 1.600 ευρώ επιστροφή ενοικίου θα λάβουν υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως δύο μηνιαία ενοίκια.

Βασική προϋπόθεση είναι τα ενοίκια να έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2024 μέσω τραπεζικού συστήματος. Οι πληρωμές θα πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών.

Για παράδειγμα, υγειονομικός ή εκπαιδευτικός που πλήρωνε ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα μέσα στο 2024 μπορεί να λάβει επιστροφή 1.000 ευρώ. Δηλαδή, δύο ενοίκια.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου.

Την ίδια περίοδο αναμένεται να καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου στους υπόλοιπους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.