ΙRIS: 10,9 δισ. ευρώ συναλλαγές μέσα σε έναν χρόνο

Ραγδαία ανάπτυξη καταγράφει το IRIS, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια έχει εξελιχθεί από μια σχετικά άγνωστη υπηρεσία σε καθημερινό τρόπο πληρωμής για εκατομμύρια πολίτες και επαγγελματίες.

Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διείσδυση των άμεσων πληρωμών στην ελληνική αγορά.

Εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με το 2023. Τότε, περίπου 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία, ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει φτάσει τα 4,75 εκατομμύρια, καταγράφοντας σχεδόν διπλασιασμό.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Από 155.000 εγγεγραμμένους το 2023, σήμερα πλησιάζουν τις 600.000, δηλαδή έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, καταγράφεται στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών. Από 20,4 εκατ. συναλλαγές το 2023, έφτασαν τις 111,4 εκατ. το 2025 – έγιναν δηλαδή περίπου 5,5 φορές περισσότερες μέσα σε δύο χρόνια.

Παράλληλα, το IRIS επεκτείνεται πέρα από τις απλές μεταφορές χρημάτων μεταξύ πολιτών και κερδίζει έδαφος στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα φυσικά καταστήματα. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ.

Μέσα σε τρία χρόνια, λοιπόν, η εικόνα έχει αλλάξει εντυπωσιακά: από το «τι είναι το IRIS;», όλο και περισσότεροι Έλληνες έχουν περάσει πλέον στο «θα στα στείλω με IRIS».