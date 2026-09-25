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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές

στο ξεκίνημα των συναλλαγών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/09/2026 10:46
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές
INTIME

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς κέρδη σε εβδομαδιαία βάση καθώς υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,7% στις 640,66 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας. Τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν ανοδικά.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν πτωτικά ύστερα από δύο ανοδικές συνεδριάσεις. Οι μετοχές ενέργειας σημείωσαν πτώση 0,7%.

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