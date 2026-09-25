Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς κέρδη σε εβδομαδιαία βάση καθώς υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,7% στις 640,66 μονάδες στις 10:04 ώρα Ελλάδας. Τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν ανοδικά.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν πτωτικά ύστερα από δύο ανοδικές συνεδριάσεις. Οι μετοχές ενέργειας σημείωσαν πτώση 0,7%.