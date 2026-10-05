Diesel κίνησης: Στα 15 λεπτά η ενίσχυση έως τις 15 Οκτωβρίου

Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο δίκτυο για το diesel κίνησης από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η αύξηση έρχεται λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου κίνησης, που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πόσο αυξάνεται η επιδότηση

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται πλέον στα 15 λεπτά το λίτρο, έναντι 10 λεπτών που ήταν προηγουμένως. Από αυτά, τα 12 λεπτά αντιστοιχούν στην επιδότηση πλέον ΦΠΑ, ενώ προηγουμένως ήταν 8 λεπτά πλέον ΦΠΑ.

Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης στο diesel κίνησης υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα διυλιστήρια προχωρούν στις δικές τους προσφορές.

Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης

Η υψηλή μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, σε συνδυασμό με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, οδήγησε στην απόφαση να ανακοινώνεται η επιδότηση ανά δεκαπενθήμερο.

Έτσι, έως τις 14 Οκτωβρίου αναμένονται νέες ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της διάθεσής του από τα πρατήρια, στα μέσα Οκτωβρίου.