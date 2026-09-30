Επιδότηση diesel έως 20 λεπτά στην αντλία: Τι θα ανακοινωθεί στο Υπουργικό

Την αύξηση της συνολικής έκπτωσης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά ανά λίτρο αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η παρέμβαση αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και προβλέπει κρατική συμμετοχή 15 λεπτών, με άλλα 5 λεπτά να καλύπτονται από τα διυλιστήρια.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η μείωση της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές στην αντλία, σε μια περίοδο διεθνών διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου και ενόψει του ενεργειακού «χειμώνα».

Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση diesel

Για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, η κυβέρνηση επρόκειτο να «βάλει» 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τα διυλιστήρια να προσθέσουν 5 λεπτά, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 20 λεπτά στην αντλία.

Με βάση πληροφορίες αυτή η παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει τη μέση τιμή του diesel προς την περιοχή των 2 ευρώ ανά λίτρο, από τα 2,20 ευρώ.

Το πλαίσιο των μέτρων σχεδιαζόταν να επανεξετάζεται ανά 15 ημέρες, καθώς η διαμόρφωση των διεθνών τιμών πετρελαίου παρέμενε καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια και το ύψος της στήριξης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου

Οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης προβλεπόταν να παρουσιαστούν στις 14 Οκτωβρίου, με την έναρξη διάθεσής του. Τότε αναμένεται να επαναξιολογηθεί και το συνολικό σχήμα επιδοτήσεων στα καύσιμα.