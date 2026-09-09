Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 40 εκατ.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα της έρευνας, της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. Υποψίες για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων.

Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγληματικές Δραστηριότητες, ευρέως γνωστή και ως Αρχή για το ξέπλυμα Χρήματος, προαγματοποίησε έρευνα και τα πορίσματα σοκάρουν.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 46 φυσικά πρόσωπα διέπραξαν οργανωμένη δράση, τα οποία μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο ύψους σχεδόν 40 εκατομμύριων ευρώ. Ειδικότερα, έκαναναν παράνομες επιστροφές φόρων κατά την περίοδο 2023-2024.

Με βάσει τα ευρήματα της έρευνας , όλα δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν υποψίες ότι τα πρόσωπα έπραξαν μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών. Όπως, τονίζει η Αρχή, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν εταρείες «φάντασμα» και «αχυράνθρωποι».

Στην συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να έπαιζαν ενεργό ρόλο και πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Το συγκλονιστικό πόρισμα, της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για να προβεί στις δικές του ενέργειες.