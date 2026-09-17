Νέο ευρωπαϊκό τέλος στα δέματα από την Κίνα

Νέους κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να περιορίσει το κύμα φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες και να ενισχύσει τους ελέγχους για την ασφάλεια και τη νομιμότητα των εισαγωγών, κυρίως από την Κίνα.

Από την 1η Ιουλίου 2026 έχει ήδη καταργηθεί η απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ.

Πλέον επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ, ο οποίος υπολογίζεται ανά κατηγορία προϊόντος μέσα στο δέμα και θα ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2028.

Το επόμενο βήμα έρχεται την 1η Νοεμβρίου με ένα νέο τέλος διεκπεραίωσης για τα προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά εκτός ΕΕ, το οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να εισπράττουν το αργότερο από την 1η Νοεμβρίου 2026. Το ύψος του δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, από τότε καθίστανται υποχρεωτικοί οι ειδικοί κωδικοί αναγνώρισης προϊόντων (Product Identifiers), ώστε οι τελωνειακές αρχές να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι ακριβώς περιέχει κάθε αποστολή. Μια γενική περιγραφή του προϊόντος δεν θα αρκεί πλέον.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ευρύτερης τελωνειακής μεταρρύθμισης, αλλάζει και η φιλοσοφία του συστήματος, καθώς οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες περνούν σταδιακά στην πρώτη γραμμή της ευθύνης ως εισαγωγείς. Θα είναι υπεύθυνες για την ορθή δήλωση των προϊόντων, την καταβολή δασμών και ΦΠΑ και τη συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στόχος είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει το τελικό κόστος κατά την αγορά, χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις κατά την παραλαβή.

Η Κομισιόν επικαλείται και το τεράστιο μέγεθος αυτού του εμπορίου, καθώς μόνο το 2025 εισήχθησαν στην ΕΕ σχεδόν 5,9 δισ. προϊόντα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, ενώ ευρωπαϊκοί έλεγχοι σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαπίστωσαν προβλήματα συμμόρφωσης σε πάνω από 60% των προϊόντων που ελέγχθηκαν.