Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο

Σημαντική αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλάζοντας τα δεδομένα που ίσχυαν από το 2015.

Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ δίνοντας μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά με οφειλές προς το Δημόσιο. Παράλληλα, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης ενός τραπεζικού λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει το 25% της βασικής του οφειλής και να ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό.