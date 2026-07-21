Από το στόχαστρο… στις φοροελαφρύνσεις

Με ένα πακέτο παρεμβάσεων που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει το στίγμα της οικονομικής πολιτικής στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα στήριξης στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εξαγγελίες που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους, μια επαγγελματική ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής της τεκμαρτής φορολόγησης. Η κυβέρνηση εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να προχωρήσει σε ουσιαστικές διορθώσεις, εξετάζοντας ακόμη και την κατάργηση του συστήματος από το 2027, εφόσον συνεχιστεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται μειώσεις φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, περαιτέρω ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλαγές στην προκαταβολή φόρου και νέα μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της αγοράς. Η κυβερνητική στόχευση είναι να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία μέρος του δημοσιονομικού χώρου που δημιουργήθηκε από την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και της ανάπτυξης.

Το οικονομικό επιτελείο επιμένει ότι όλες οι παρεμβάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, απορρίπτει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως μη ρεαλιστικές, κάνοντας λόγο για «κάλπικες υποσχέσεις» και καλώντας τα κόμματα να παρουσιάσουν αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων που προτείνουν.

Η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη σχέση της κυβέρνησης με τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι από βασικός στόχος των φορολογικών ελέγχων φαίνεται ότι μετατρέπονται σε βασικούς αποδέκτες της νέας πολιτικής φορολογικών ελαφρύνσεων και αναπτυξιακών κινήτρων.