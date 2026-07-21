«Βουνό» 3,7 δις ευρώ τα χρέη του Δημοσίου

Παρά τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, οι συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τρίτους έχουν εκτοξευθεί στα περίπου 3,7 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα της περιόδου των μνημονίων. Το ποσό περιλαμβάνει τόσο ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι οφειλές αφορούν εκκρεμείς πληρωμές προς προμηθευτές του Δημοσίου, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και πολίτες, αλλά και υποχρεώσεις από έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ιδιαίτερα τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο», καθώς συγκεντρώνουν το υψηλότερο ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές τους.

Η καθυστέρηση στις πληρωμές δεν αποτελεί μόνο λογιστικό ζήτημα. Για χιλιάδες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Δημόσιο σημαίνει περιορισμένη ρευστότητα, αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και δυσκολία στην υλοποίηση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στερούν πολύτιμα κεφάλαια από την αγορά, σε μια περίοδο όπου το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να επιταχύνει την εξόφληση των υποχρεώσεων, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν αρκεί από μόνη της· απαιτείται και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πληρωμών, ώστε οι πόροι να επιστρέφουν έγκαιρα στην πραγματική οικονομία και να ενισχύουν την ανάπτυξη.