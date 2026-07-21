Συντάξεις χηρείας – Καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία

Χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας αναμένεται να δουν σημαντική βελτίωση στο εισόδημά τους, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε μείωση της σύνταξης μετά την παρέλευση τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου συζύγου.

Η ρύθμιση βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε άλυτη από το 2016 και αφορά τόσο όσους είχαν ήδη υποστεί περικοπές όσο και εκείνους που κινδύνευαν να δουν τη σύνταξή τους να μειώνεται στο μέλλον. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, περίπου 8.500 συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις, καθώς θα αποκατασταθεί το ποσοστό της σύνταξής τους, ενώ περίπου 75.000 ακόμη δικαιούχοι απαλλάσσονται οριστικά από τον κίνδυνο μείωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από συνταξιούχους, αποτρέποντας πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες οικογένειες.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία, υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση των οικονομικών του ασφαλιστικού συστήματος επιτρέπει πλέον την κατάργηση της συγκεκριμένης περικοπής.

Η αλλαγή αναμένεται να ενισχύσει το εισόδημα χιλιάδων νοικοκυριών, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια σε ανθρώπους που έχασαν τον ή τη σύζυγό τους και στηρίζονται στη σύνταξη χηρείας.