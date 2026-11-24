Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, πέφτει και άλλο η θερμοκρασία και στη συνέχεια θα έρθουν οι βροχές. Στον Γοργοπόταμο, πάντως, ο καιρός θα βοηθήσει όσους βρεθούν εκεί για να τιμήσουν την επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Aίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Αντίθετα τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Παράλληλα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Βαρδάρης μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς.

Tην Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και λίγες βροχές στα βόρεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Για τις επόμενες ημέρες, δυναμώνουν οι βροχές και έρχονται κρύα και χιόνια.