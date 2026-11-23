Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, μετά τους νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες έρχονται βοριάδες και κρύο.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Hλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Aπό το πρωί τοπικές βροχές περιμένουμε στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Tοπικές βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ οι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Βαρδάρης μέχρι 7 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.

Tην Τετάρτη αναμένονται μόνο λίγες βροχές στα δυτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και οι βόρειο τα 5 στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, έρχονται περισσότερες βροχές και θα ανέβει και η θερμοκρασία.