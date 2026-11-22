Με χαμηλές θερμοκρασίες , ξύπνησαν σήμερα αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με βροχές και νοτιάδες θα ξεκινήσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες . Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και δυτικοί άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και δυτικοί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό . Νοτιοδυτικοί άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια. Νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια επικρατούν βοριάδες και πέφτει και η θερμοκρασία.