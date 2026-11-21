Με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ξύπνησαν σήμερα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με κρύο και βοριάδες θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Νότιοι οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα και μετά θα βρέξει. Νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια επικρατούν βοριάδες και πέφτει και η θερμοκρασία.