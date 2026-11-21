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Κεντρικό Δελτίο 19/11/2026
Ο καιρός την Παρασκευή 20/11/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 19/11/2026
Κεντρικό Δελτίο 18/11/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 19/11/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 18/11/2026
Κεντρικό Δελτίο 17/11/2026
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