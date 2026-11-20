Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η στροφή των ανέμων σε Β/Δ θα ρίξει λίγο την θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ασθενείς βροχές περιμένουμε στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς και δυτικοί και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα λίγη συννεφιά προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά . Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις .Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι δυτικοί και Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια , με νοτιάδες και περισσότερες βροχές θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα. Θα ανέβει και η θερμοκρασία.