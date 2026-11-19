Μαλάκωσε σήμερα το πρωί ο καιρός στα μεγάλα αστικά κέντρα, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία το επόμενο διήμερο νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Τοπικές βροχές περιμένουμε στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ .

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται τοπική συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται ασθενείς βροχές στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες και πέφτει πρόσκαιρα η θερμοκρασία.