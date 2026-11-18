Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς σήμερα το πρωί ο υδράργυρος στα ανατολικά και νότια.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα, παραμένουν ενισχυμένοι οι νοτιάδες και οι βροχές θα είναι περιορισμένες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης, λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες βροχές περιμένουμε, στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ομοίως τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και λίγες βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στα νότια του νησιού ασθενείς βροχές και σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά. Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.

Παράλληλα, οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος, για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με στροφή των ανέμων σε βοριάδες, ηλιοφάνεια και πτώση της θερμοκρασίας.