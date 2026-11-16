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UEFA Nations League | Pre Game

UEFA Nations League | Pre Game

21:00
ALPHA NEWS

Κεντρικό δελτίο 16/11/2026

Προηγούμενα

Ο καιρός την Τρίτη 17/11/2026

Ο καιρός την Τρίτη 17/11/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 16/11/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 16/11/2026

Κεντρικό Δελτίο 15/11/2026

Κεντρικό Δελτίο 15/11/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 16/11/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 16/11/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 15/11/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 15/11/2026

Κεντρικό Δελτίο 14/11/2026

Κεντρικό Δελτίο 14/11/2026

Ο καιρός την Κυριακή 15/11/2026

Ο καιρός την Κυριακή 15/11/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 14/11/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 14/11/2026

Κεντρικό δελτίο 13/11/2026

Κεντρικό δελτίο 13/11/2026

Ο καιρός το Σάββατο 14/11/2026

Ο καιρός το Σάββατο 14/11/2026

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