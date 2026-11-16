Ο καιρός την Τρίτη 17/11/2026

Σε χαμηλές τιμές κινήθηκε ο υδράργυρος από νωρίς το πρωί.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι εκδηλώσεις ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθούν με ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς και άνεμοι νοτιοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις και ασθενείς βροχές στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και κατά τόπους μειωμένη ορατότητα. Ασθενείς οι άνεμοι στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, οι ενισχυμένοι νοτιάδες, η υγρασία και οι λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.