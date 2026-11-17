Η ημέρα ξεκίνησε με χαμηλές θερμοκρασίες σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, νοτιάδες, αυξημένες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες συνθέτουν το σκηνικό.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι νοτιοδυτικοί μέχρι 7 μποφόρ. Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένονται νεφώσεις και πιθανές πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί.