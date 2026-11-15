Ο καιρός τη Δευτέρα 16/11/2026

Νωρίς το πρωί, η θερμοκρασία παρέμεινε σε μονοψήφιες τιμές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς και οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας αναμένονται τοπικές νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο περιμένουμε νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι Δ Ν/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια του νησιού αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική, θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι Ν/Δ μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές. Μέτριοι οι άνεμοι στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς.

Την Τρίτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι.