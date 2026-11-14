Ο καιρός την Κυριακή 15/11/2026

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στα νότια με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η θερμοκρασία σημειώνει πτώση κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Αναλυτικότερα, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται συννεφιά και πιθανές ασθενείς βροχές.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι Β μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι Β Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 23 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές. Ήπιοι οι άνεμοι στον Θερμαϊκό και το θερμόμετρο από 10 έως 16 βαθμούς.

Την Δευτέρα, βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου στα νότια.

Οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι.