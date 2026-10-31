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Ο καιρός την Κυριακή 1/11/2026

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Περιγραφή δελτίου

 

Με κρύο, ξύπνησαν σήμερα αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ποδαρικό με  βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία κάνει ο Νοέμβρης που φέρνει βροχές, καταιγίδες  και πολύ ισχυρούς νοτιάδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή  στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους  18 βαθμούς  και νότιοι  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Βροχές  προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από το πρωί στα δυτικά και σταδιακά στο ανατολικό Αιγαίο την Εύβοια, την Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Βροχές και μετά το μεσημέρι καταιγίδες προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται συννεφιά και βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική  προβλέπονται βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Νότιοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το πρωί αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπονται καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο  με σταδιακή επέκταση των φαινομένων.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  20 με 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Τέλος για τη συνέχεια περιορίζονται σταδιακά οι βροχές και πέφτει η θερμοκρασία.

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