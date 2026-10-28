Ο καιρός την Πέμπτη 29/10/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού εξασθενεί η κακοκαιρία και ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

…Παράλληλα λίγες βροχές περιμένουμε, στην ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο και καταιγίδες στην Εύβοια. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ομοίως τοπικές βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές και γρήγορη βελτίωση. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις .Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής έντασης στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.