Ο καιρός το Σάββατο 31/10/2026

Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζονται οι φθινοπωρινές συνθήκες και μάλιστα ο Νοέμβρης θα κάνει ποδαρικό με νέα επιδείνωση.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες περιμένουμε στα δυτικά και λίγες βροχές στην Εύβοια , την Πελοπόννησο, τη Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Τοπικές βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει κατά διαστήματα. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και σταδιακή επέκταση των φαινομένων.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος, με βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα.