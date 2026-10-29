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Ο καιρός την Παρασκευή 30/10/2026

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Περιγραφή δελτίου

Αρκετό κρύο είχε σήμερα το πρωί στα ορεινά, με μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο στη βόρεια Ελλάδα  αναμένονται τοπικές βροχές.  Η θερμοκρασία  στους 18 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές το μεσημέρι  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Κυρίως προς το μεσημέρι τοπικές βροχές αναμένονται στην Στερεά, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως 21 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Συννεφιές προβλέπονται στις Κυκλάδες και ασθενείς βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται συννεφιά και μετά το μεσημέρι λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Βοριάδες  μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 11 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει κατά διαστήματα όλη την ημέρα. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 18  βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται λίγες βροχές στις περισσότερες περιοχές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος,  τις επόμενες ημέρες  προβλέπεται φθινοπωρινός καιρός με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

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