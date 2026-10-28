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Μεσημεριανό Δελτίο 28/10/2026
Περιγραφή δελτίου
Ισπανία: 30 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων
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Ο καιρός την Τρίτη 27/10/2026
Κεντρικό Δελτίο 26/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 26/10/2026
Κεντρικό δελτίο 25/10/2026
Ο καιρός τη Δευτέρα 26/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 25/10/2026
Κεντρικό δελτίο 24/10/2026
Ο καιρός την Κυριακή 25/10/2026
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