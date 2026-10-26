Ο καιρός την Τρίτη 27/10/2026

Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε ο υδράργυρος από νωρίς το πρωί.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς και άνεμοι Β/Α τοπικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στις Σποράδες και στην Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες περιμένουμε βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό Β μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει χαμηλότερες τιμές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τις επόμενες ημέρες