Ο καιρός τη Δευτέρα 26/10/2026

Νωρίς το πρωί, οι θερμοκρασίες παρέμειναν σε μονοψήφιες τιμές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στη Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στις Σποράδες και στην Πελοπόννησο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς και οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο καθώς και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με πιθανές τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία να φτάσει τους 19 βαθμούς και οι άνεμοι στον Θερμαϊκό από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ.

Την Τρίτη οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.