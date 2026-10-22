Ο καιρός την Παρασκευή 23/10/2026

Αρκετό κρύο είχε σήμερα το πρωί στα ορεινά με μονοψήφιες θερμοκρασίες.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού πληθαίνουν σταδιακά οι βροχές και πέφτει και η θερμοκρασία.
Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα, αναμένονται βροχές και στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.
Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.
Προς το μεσημέρι τοπικές βροχές περιμένουμε στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.
Λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.
Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές το πρωί. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.
To Σάββατο αναμένονται ασθενείς βροχές στα ανατολικά και νότια.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη.
Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται φθινοπωρινός καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.