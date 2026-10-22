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Ο καιρός την Παρασκευή 23/10/2026

Περιγραφή δελτίου

Αρκετό κρύο είχε σήμερα το πρωί στα ορεινά με μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού πληθαίνουν σταδιακά οι βροχές και πέφτει και η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια  Ελλάδα, αναμένονται βροχές και στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Προς το μεσημέρι τοπικές βροχές περιμένουμε στην ανατολική  Στερεά και την Εύβοια και καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το  Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Βοριάδες  μέχρι 4 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 14 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές το πρωί. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται ασθενείς  βροχές στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη.

Τις επόμενες ημέρες  προβλέπεται φθινοπωρινός καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

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