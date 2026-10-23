Ο καιρός τo Σάββατο 24/10/2026

Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού τελειώνει σταδιακά η κακοκαιρία και επιστρέφουμε στο φθινόπωρο.
Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται πρωινές ομίχλες και λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .
Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.
Παράλληλα πρωινές ομίχλες και διάσπαρτες και ασθενείς βροχές περιμένουμε στην Εύβοια , την Πελοπόννησο τη Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .
Ομοίως τοπικές βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.
Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται ασθενείς βροχές και πρωινές ομίχλες . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες ψιχάλες κυρίως το μεσημέρι . Νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.
Tην Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και σταδιακή επέκταση των φαινομένων.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά .
Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 στο Αιγαίο.
Τέλος για τη συνέχεια , οι φθινοπωρινές συνθήκες θα διατηρηθούν οδεύοντάς προς την 28η Οκτωβρίου.