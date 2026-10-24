Ο καιρός την Κυριακή 25/10/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές βροχές με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Α μέχρι 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς ενώ οι άνεμοι Β/Δ θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 23 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό Ν/Α μέχρι 4 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 19 βαθμούς.

Τη Δευτέρα, οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο έντονα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Τις επόμενες ημέρες, οι βοριάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.