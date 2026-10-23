Μεσημεριανό Δελτίο 23/10/2026

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Ο καιρός την Παρασκευή 23/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 22/10/2026
Κεντρικό δελτίο 21/10/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 22/10/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 21/10/26
Κεντρικό δελτίο 20/10/2026
Ο καιρός την Τετάρτη 21/10/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 20/10/2026
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