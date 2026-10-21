Ο καιρός την Πέμπτη 22/10/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού διατηρούνται οι ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες με λίγες βροχές και λίγη σκόνη.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα καταιγίδες το πρωί και σταδιακά λίγες βροχές περιμένουμε, στα δυτικά και λίγη σκόνη. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα, τοπικές νεφώσεις και λίγη αφρικανική σκόνη αναμένονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται σκόνη και λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει .Νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα βόρεια και καταιγίδες το πρωί στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι και δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.