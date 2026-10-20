Ο καιρός την Τετάρτη 21/10/2026

Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με φθινοπωρινές συνθήκες θα περάσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στα Β/Δ αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης συννεφιές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε από νωρίς το πρωί στην Εύβοια, τις Σποράδες ,την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 28 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Παράλληλα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένεται ηλιοφάνεια και πρωινές ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς.

Tην Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Για τις επόμενες ημέρες, θα σημειωθούν περισσότερες βροχές με τη θερμοκρασία σε πτώση.