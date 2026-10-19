Ο καιρός την Τρίτη 20/10/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με αρκετό ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα, αναμένονται ηλιοφάνεια και πρωινές ομίχλες. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Αίθριο καιρό περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τη Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Tην Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη.

Για τη συνέχεια, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, ενώ δεν θα λείψουν λίγες βροχές.