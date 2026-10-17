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Ο καιρός την Κυριακή 18/10/2026

Περιγραφή δελτίου

Με κρύο, αλλά και χιόνια ξύπνησαν σήμερα αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με περισσότερο ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα αίθριο καιρό περιμένουμε στην Εύβοια, την Πελοπόννησο , το Ιόνιο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα ξεκινάμε με αρκετό ήλιο και θα ανέβει και η θερμοκρασία.

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