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Ο καιρός το Σάββατο 17/10/2026

Περιγραφή δελτίου

Χαμηλές  θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού άρωμα χειμώνα θα πάρουμε στη χώρα μας με  λίγα χιόνια , κρύο και βοριάδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια  Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και στη Μαγνησία.

Παράλληλα βροχές και τοπικές  περιμένουμε στην Εύβοια , την ανατολική Πελοπόννησο  και Στερεά και στο ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσου στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Ομοίως τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες  προβλέπονται  στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 18  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται τοπικές  βροχές . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά . Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ  στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος για τη συνέχεια , θα  επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ θα ανέβει και  η θερμοκρασία.

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