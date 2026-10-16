Ο καιρός το Σάββατο 17/10/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού άρωμα χειμώνα θα πάρουμε στη χώρα μας με λίγα χιόνια , κρύο και βοριάδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και στη Μαγνησία.

Παράλληλα βροχές και τοπικές περιμένουμε στην Εύβοια , την ανατολική Πελοπόννησο και Στερεά και στο ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσου στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Ομοίως τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά . Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος για τη συνέχεια , θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία.