Ο καιρός την Παρασκευή 16/10/2026

Αρκετό κρύο είχε και σήμερα το πρωί στα ορεινά με θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού έρχεται κρύο από την Ουκρανία που θα φέρει και λίγα χιόνια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά τοπικές βροχές περιμένουμε στη Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο και λίγα χιόνια στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές το μεσημέρι . Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και χιόνια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος τις επόμενες ημέρες προβλέπεται ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.