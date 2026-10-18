Ο καιρός την Δευτέρα 19/10/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σήμερα το πρωί στην ορεινή Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού , μαλακώνει ο καιρός και θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα γενικά αίθριο καιρό περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο , το ανατολικό Αιγαίο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια . Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.

Tην Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε αρκετό ήλιο και θα ανέβει η θερμοκρασία.