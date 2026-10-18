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Ο καιρός την Δευτέρα 19/10/2026

Περιγραφή δελτίου

Χαμηλές θερμοκρασίες   καταγράφηκαν και σήμερα το πρωί στην ορεινή Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού , μαλακώνει ο καιρός και θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα  στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται λίγη συννεφιά.  Η θερμοκρασία  στους  22  βαθμούς  και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια  προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα γενικά αίθριο καιρό   περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο , το ανατολικό Αιγαίο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς και  άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

 

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

 

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται λίγες  νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς.

 

Στην Αττική  περιμένουμε ηλιοφάνεια . Ασθενείς οι άνεμοι  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 8 έως 17  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.

Tην Τρίτη αναμένεται  γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες  στις  περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  22 με 23  βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 5 μποφόρ στα πελάγη

Τέλος για τη  συνέχεια περιμένουμε αρκετό ήλιο και θα ανέβει η θερμοκρασία.

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