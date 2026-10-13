Ο καιρός την Τετάρτη 14/10/2026

Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα, οι βοριάδες αγριεύουν και πέφτει και η θερμοκρασία. Μέχρι και χιόνια θα πέσουν στα βουνά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στα Β/Α αναμένονται βροχές και καταιγίδες . Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 10 μποφόρ .

Επίσης καταιγίδες προβλέπονται το πρωί στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και στη Μαγνησία.

Ομοίως ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε από νωρίς το πρωί στην Εύβοια, τις Σποράδες ,την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 28 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Παράλληλα βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές μέχρι το μεσημέρι. Βαρδάρης μέχρι 7 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Tην Πέμπτη η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, θα σημειωθούν λίγες βροχές με τη θερμοκρασία σε νέα πτώση.