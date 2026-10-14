Ο καιρός την Πέμπτη 15/10/2026

Αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού περιορίζονται οι βροχές και διατηρούνται οι θυελλώδεις βοριάδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση περιμένουμε, στην Εύβοια, τις σπορώδες , το ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Στερεά. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Ομοίως λίγες βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται λίγες βροχές στα κεντρικά και βόρεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με αρκετό ήλιο και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.