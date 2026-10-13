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Μεσημεριανό Δελτίο 13/10/2026
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Περιγραφή δελτίου
Νέο δυστύχημα με μοτοσυκλετιστή – Σφοδρή σύγκρουση στο Παγκράτι
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Ο καιρός την Τρίτη 13/10/2026
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Κεντρικό δελτίο 11/10/2026
Ο καιρός τη Δευτέρα 12/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 11/10/2026
Κεντρικό δελτίο 10/10/2026
Ο καιρός την Κυριακή 11/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 10/10/2026
Κεντρικό δελτίο 9/10/2026
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